Histórico: Cássio iguala Marcelinho Carioca em jogos pelo Corinthians

Ao entrar em campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Independiente Del Valle, pela Copa Sul-Americana, o goleiro Cássio chega a marca histórica de 433 jogos pelo Corinthians. O número iguala o recorde do meia Marcelinho Carioca, considerado um dos grandes ídolos do clube alvinegro.

Cássio e Marcelinho ocupam a 13ª posição no ranking dos jogadores que mais vezes entraram em campo com a camisa corintiana. Logo atrás aparece Ralf, que também faz parte do elenco atual, somando 424 jogos. Quem ocupa o topo da lista é o lateral Wladimir, com 805 partidas.

Entre Cássio e Marcelinho a diferença vem nas passagens de cada um pelo clube. Enquanto o goleiro está no elenco corintiano desde 2012, o ex-jogador alcançou a marca passando pelo Corinthians quatro vezes na carreira durante os anos de 1994, 1997, 1998 e 2001.

Se o 433º jogo de Cássio acontece neste quarta-feira. A partida do mesmo número de Marcelinho foi registrada apenas em 2010, quando o time era comandado pelo técnico Mano Menezes. Na ocasião, o Pé de Anjo foi titular no amistoso contra o Huracán, da Argentina.

Confira o ranking de recordistas de jogos pelo Corinthians

1º - Wladimir (805)

2º - Luizinho (606)

3º - Ronaldo (602)

4º - Zé Maria (598)

5º - Biro-Biro (590)

6º - Vaguinho (551)

7º - Cláudio (550)

8º - Olavo (506)

9º - Rivellino (474)

10º - Idário (469)

11º - Rafael (451)

12º - Roberto (451)

13º - Marcelinho Carioca e Cássio (433)

14º - Ralf (424)