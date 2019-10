Hoje tem Gabigol no gibi! Craque ganha desenho feito por Maurício de Sousa

Gabigol entrou na lista de craques do futebol que foram homenageados por Maurício de Sousa, o criador da "Turma da Mônica". O artilheiro do Flamengo virou um dos personagens do artista no universo dos gibis e afirmou que é "uma honra fazer parte dessa família".

"Que honra em fazer parte dessa família! Cresci lendo e me divertindo com cada personagem... e agora poder ser um de vocês! Muito obrigado, Turma da Mônica e Maurício de Souza!", disse Gabigol ao compartilhar o desenho em sua conta oficial no Instagram.

Gabigol apareceu na turma da Mônica, Cascão, Magali e Cebolinha ao lado do personagem Jeremias. Além dele, outros astros do futebol como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Pelé também já foram desenhados por Maurício de Sousa.

Vale lembrar que recentemente o jogador do Flamengo criou a hashtag #Gabicartonn e pediu para que os torcedores publicassem desenhos dele nas redes sociais.

Gabigol se apresentou na seleção brasileira nesta terça-feira. Ele faz parte do grupo que vai participar dos amistosos em Singapura. O time de Tite enfrenta a seleção de Senegal, na quinta-feira, às 20h locais (9h de Brasília).