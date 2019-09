Homem que foi confundido com 'menino fumante' tem 36 anos e é pai

Um flagrante curioso durante a transmissão do amistoso entre Bursaspor e Fenerbahce tem gerado polêmica nas redes sociais desde o último fim de semana. Uma TV turca exibiu rapidamente dois torcedores na arquibancada da Timsah Arena e um deles apareceu fumando. A questão é: os internautas imaginaram que se tratava de uma criança.

Porém, o rapaz que aparece durante a transmissão está longe de ser uma criança. Ele já tem 36 anos e é pai. De acordo com a imprensa turca, é torcedor do Bursaspor e estava com o próprio filho no estádio.

Antes do esclarecimento, fotos e vídeos 'menino fumante' viralizaram nas redes. A maioria dos internautas recriminava o fato de ele aparecer fumando um cigarro nas imagens.

Confira a repercussão

Bursaspor x Fenerbahçe estão fazendo um amistoso beneficente para arrecadar fundos para as crianças que lutam contra o câncer. Nas arquibancadas do (Timsah Arena), foi mostrada uma criança FUMANTE. pic.twitter.com/GZQiH2wHsr — Liberta Depre (@liberta__depre) September 8, 2019

A cara de safado de quem trollou o mundo inteiro se passando por uma criança fumando! ?????? pic.twitter.com/HASgkCjbqG — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) September 10, 2019

No domingo, Bursaspor x Fenerbahçe fizeram amistoso beneficente de arrecadação de fundos para as crianças que lutam contra o câncer. A TV então focou num rapaz fumante. ?? Muitos acharam ser uma criança, mas descobriram ter 36 anos. A cara dele. ?? O Bursaspor venceu por 2x1 pic.twitter.com/D0yKAAzwFq — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) September 9, 2019

Ovo fumar um cigarrin e FODASEKKAKAKKAAKAKAKAAKAKAAMAKMAMAKAK — Pretin????? (@Danielbfr22) September 8, 2019

Criança? Acho que é anão hein kkkkk — ?sãs l?ca? (@whoisJoaoLucass) September 8, 2019