Post de CR7 para Maradona é a foto mais curtida no Instagram em 2020

A homenagem de Cristiano Ronaldo a Maradona logo após a morte do astro argentino foi a foto mais curtida no Instagram em 2020. A imagem, que mostra os dois, recebeu 19,7 milhões de likes até este momento.

Por sua vez, a homenagem de Messi a Maradona não ficou muito atrás. A postagem do jogador do Barcelona foi a terceira mais curtida no ano, com 16,3 milhões - entre as duas, ficou o anúncio oficial da morte de Chadwick Boseman, no perfil oficial do ator, com 19,1 milhões de likes.

Atualmente, Cristiano Ronaldo é a pessoa mais seguida do Instagram, com 249 milhões de perfis acompanhando suas postagens. Messi é o oitavo nesse quesito, com 174 milhões de seguidores.