Honda, do Botafogo, irá doar R$500 para um brasileiro diferente a cada dia

O meiocampista japonês Honda, do Botafogo, anunciou que irá doar R$ 500 reais por dia para brasileiros - a cada dia, será para uma pessoa diferente. A intenção do atleta é ajudar pessoas que foram afetadas pela crise financeira originada durante a pandemia de covid-19.

"Para participar, você deve me mandar uma mensagem direta no Instagram dizendo o que você faria com esse dinheiro. Vou selecionar as melhores ideias. Infelizmente, não poderei ajudar todos vocês, mas entendam a importância desses três conceitos: educação, crescimento e solidariedade", explicou o meia japonês.

Recentemente, Honda afirmou que pretende criar um projeto voltado para jovens no país em entrevista ao site globoesporte.com. Há seis meses no Botafogo, o jogador se mostrou preocupado com questões sociais, principalmente com o acesso de crianças à educação, desde que chegou ao clube.

Honda deve ser titular do Botafogo na partida contra o Bragantino, na próxima quarta, quando o clube carioca estreará no Campeonato Brasileiro, em jogo válido pela segunda rodada do torneio. O jogo da primeira, diante do Bahia, foi adiado devido à participação do adversário na final do Campeonato Baiano.