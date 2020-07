Honda se surpreende com vídeo de torcedora mirim e faz convite

Keisuke Honda, considerado a maior contratação para a temporada do Botafogo, retuitou o vídeo de uma pequena torcedora do alvinegro carioca. Na ocasião, Anna Luiza, comemorava sua festa de aniversário, toda tematizada com adereços do clube de seu coração.

No entanto, a adepta mirim do Botafogo recebeu de presente uma camisa do Flamengo e não ficou nada contente. Isso porque toda sua família torce para o rubro-negro carioca, como revelou sua mãe, Celiane, à ESPN Brasil.

Quando Anna Luiza viu que o astro de sua equipe tinha retuitado o vídeo e dito “Amo essa garota”, a pequena, então, decidiu agradecê-lo. E, para a surpresa de muitos, disse obrigado em japonês, língua nativa do meio-campo.

I will make her visit stadium when Covid-19 will be calm down. https://t.co/KS3LuEYGZ4 — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) July 6, 2020

Em contrapartida, Honda afirmou que levará a garota para conhecer o estádio Milton Santos, quando a pandemia da covid-19 se acalmar. Anna Luiza mora em Santarém, no Pará, e nunca foi ao Rio de Janeiro.