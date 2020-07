Horas após posar com motosserra, Haaland é visto sendo expulso de boate

O fim de semana do atacante Erling Haaland, do Borussia Dortmund, foi bastante agitado. De férias em seu país natal, a Noruega, Haaland posou com uma motosserra na tarde de sábado e foi visto sendo expulso de uma boate na madrugada do domingo.

Primeiro, Haaland incorporou o personagem de lenhador e tirou uma foto segurando uma motosserra em meio a troncos de árvores prontos para serem cortados e virarem lenha. "O inverno está vindo. Vamos cortar um pouco de madeira", escreveu na legenda da imagem nas redes sociais.

Horas depois, um usuário do Twitter chamado Skaaren postou um vídeo em que Haaland é conduzido por seguranças para fora do que seria uma casa noturna na cidade de Stravanger com a legenda "Erling Haaland, vá para casa". No vídeo, que viralizou nas redes sociais, o atacante não parece nada feliz com a situação.

Haaland just got kicked out of the club in Norway pic.twitter.com/AKI4IwrGJS — Nikolai (@NRypdal) July 11, 2020

O pai do jogador, Alfie Haaland, brincou com a situação, falando para o jogador voltar ao trabalho de 'lenhador'. "Vamos, Haaland, de volta ao trabalho. A vida noturna da cidade grande não é para você", escreveu na legenda de uma foto em que segura uma ferramenta para cortar madeira.