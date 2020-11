Íbis é o quarto clube mais eficiente em rede social no mundo, aponta estudo

Um levantamento da empresa de marketing Sportsvalue apontou quais são os clubes mais eficientes do mundo no Twitter, ou seja, aqueles que geram mais interações com os seguidores a cada postagem. No topo da lista, aparecem Arsenal, Chelsea, Manchester United e surpreendentemente, o Íbis, equipe pernambucana que se gaba de ser 'o pior time do mundo'.

O Íbis disputa apenas a segunda divisão do Campeonato Pernambucano, mas ainda assim teve uma média de 11.780 interações nas redes sociais entre julho e setembro. Vale ressaltar que, nesse período, o clube publicou apenas 29 postagens, muito menos que outros concorrentes, o que ajuda a ter uma média alta.

Na América do Sul, o clube aparece à frente até dos dois últimos campeões da Libertadores: o Flamengo, time mais popular do Brasil, teve uma média de 8.942 interações por postagem e está na sétima colocação; o River Plate vem logo depois, com 5.871.

O perfil do Íbis é conhecido por ser descontraído, "protestando" quando time vence alguma partida, o que iria contra a alma do clube, e provocando clubes maiores em má fase, afirmando que deseja marcar amistosos pelo posto de pior time do mundo, entre outras frases.

Após a goleada de 8 a 2 do Bayern no Barcelona:

Gostei do estilo de jogo do @FCBarcelona. Vou copiar — Íbis Sport Club (@ibismania) August 14, 2020

Fim de jogo na Ilha do Retiro: Sport 3x5 Internacional. Gols rubro-negros foram marcados por Marquinhos, Leandro Barcia e Mikael. #PST @andersonstevens/@sportrecife pic.twitter.com/LHtlxOgMwp — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 15, 2020

Para o time holandês que foi goleado pelo Ajax por 13 a 0:

ACOBOU A PAZ! Toda semana isso, acabaram com o clube. Fim de jogo: Ferroviário 0x3 Íbis. Tem que ter uma reformulação nesse elenco urgente! pic.twitter.com/ttlxXebI68 — Íbis Sport Club (@ibismania) October 31, 2020