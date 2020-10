Íbis volta a tirar sarro do Cruzeiro após derrota na Série B do Brasileiro

O Cruzeiro voltou a perder na Série B do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. A equipe mineira foi derrotada pelo Sampaio Corrêa por 2 a 1, em pleno Mineirão. O resultado virou motivo de piada para os adversários e nem mesmo o Íbis deixou o placar passar batido.

"Meu rival perdeu, foi?", escreveu o clube pernambucano, no Twitter. Notem que o Íbis se refere ao Cruzeiro como "rival". Isso porque pouco antes da bola rolar no Mineirão, o presidente da equipe mineira, Sérgio Santos Rodrigues, disse, que sua gestão se espelha nas diretorias do Manchester City e do Liverpool, mas não na do Íbis.

“É crítica falar que a gente mira o Liverpool e o Manchester City. Pô! Vou mirar quem? O Íbis? É claro que eu miro o Manchester City e o Liverpool, é óbvio", declarou o presidente, em tom de deboche.

Em contrapartida, o Íbis propôs um desafio ao clube mineiro: "Avisa pra ele que o nosso time tem menos derrotas que o Cruzeiro em 2020. Se quiser marcar um amistoso valendo o título de 'Pior Time do Mundo', só chamar", escreveu.

Com a derrota, o Cruzeiro voltou para a zona de rebaixamento. A equipe celeste está na 18ª colocação, com 11 pontos. Seu próximo adversário no torneio é o Oeste. A partida acontece neste domingo, às 16 horas, na Arena Barueri.