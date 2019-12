Ibrahimovic acerta retorno ao Milan por seis meses, diz imprensa italiana

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic chegou a um acordo com o Milan para voltar a defender o popular clube italiano por seis meses, afirmou nesta quinta-feira a imprensa italiana. Segundo o diário esportivo Gazzetta Dello Sport, o sueco aceitou a proposta do Milan e deverá se apresentar "nos próximos dias".

"Os lados entraram em acordo e estão encerrando o caso. O sueco está de volta com os 'rossoneri'", escreveu o jornal. De acordo com a imprensa, Ibrahimovic voltará ao Milan com contrato de seis meses no valor de 3 milhões de euros, cerca de R$ 13,5 milhões, e com opção para prolongar o vínculo por mais um ano.

Livre no mercado desde que deixou o Los Angeles Galaxy em novembro, o atacante de 38 anos já deverá estar à disposição para a próxima partida do Milan, em 6 de janeiro contra a Sampdoria, pelo Campeonato Italiano.

O Milan, que vive temporada ruim, sofreu sua pior derrota em 21 anos no último fim de semana, quando foi goleado por 5 a 0 pela Atalanta, caindo para o 11º lugar na tabela.

Ibrahimovic defendeu o Milan por duas temporadas na carreira, entre 2010 e 2012. No clube milanês, marcou 42 gols em 61 jogos, conquistando o título italiano em 2010/11.