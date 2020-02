Ibrahimovic dá bronca em Paquetá no vestiário do Milan após jogo

O ambiente no vestiário do Milan foi tenso depois da vitória sobre o Torino por 1 a 0 na última segunda-feira no estádio San Siro. Segundo o site Tuttosport, o atacante Zlatan Ibrahimovic ficou irritado com a atuação do meia brasileiro Lucas Paquetá na partida e se dirigiu ao companheiro para dar uma bronca e cobrar um desempenho melhor.

De acordo com a publicação, o veterano de 38 anos exigiu que Paquetá tenha em campo as mesmas atuações que tem apresentado nos treinamentos. O brasileiro chegou a responder ao sueco pela cobrança e na sequência, Ibrahimovic encerrou a conversa. O clima entre os jogadores ficou tenso.

O Milan ganhou a partir por 1 a 0, gol do croata Rebic. Neste sábado, o time volta a campo pelo Campeonato Italiano para enfrentar a Fiorentina, fora de casa.