Ibrahimovic dá Playstations 5 de presente para colegas do Milan

Ibrahimovic é considerado um líder pelos seus colegas no Milan, principalmente entre os jogadores mais jovens. Agora, no entanto, eles devem estar ainda mais felizes por serem do mesmo time que o atacante sueco: Ibra deu o recém-lançado Playstation 5 de presente para os outros atletas.

Rafael Leão, Mateo Musacchio e Samuel Castillejo usaram as redes sociais para agradecer a Ibrahimovic pelo presente. Na Europa, a venda do novo console da Sony começou nesta quinta e já se esgotou em diversas lojas.

O próprio Ibra é um grande apreciador dos videogames e costuma estimular os colegas a jogarem na concentração do Milan. Confira os vídeos e imagens publicadas pelos jogadores.

First Castillejo and now Musacchio. He really IS Zanta Claus ❤️️ pic.twitter.com/paHqqxhFOe — SempreMilan (@1SempreMilan) November 19, 2020

O Milan entra em campo no próximo domingo, contra o Napoli. A equipe lidera o Campeonato Italiano com 17 pontos em sete jogos, dois a mais que o vice-líder Sassuolo (e quatro a mais que a Juventus, atual octacampeã italiana). Ibrahimovic é o artilheiro do torneio com oito gols marcados.