Ibrahimovic diverte internautas com foto da infância: 'Raízes balcânicas'

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, do Milan, publicou uma rara foto da infância nesta sexta-feira. No Instagram, o jogador de 38 postou uma imagem ao lado de um parente em que ressaltou a origem da família. Com a legenda "Raízes balcânicas", o craque veterano destacou ter ascendência bósnia e croata.

Ibra, como é chamado, é filho de Sefik Ibrahimovic, um bósnio que se mudou para a Suécia em 1977. A mãe, dele Jurka Gravic, é croata de nascimento, mas de origem albanesa. Não por acaso, o atacante passou ainda adolescente por um time da Suécia chamado FBK Balkan, criado justamente por imigrantes da antiga Iugoslávia que batizaram o clube com o nome em referência à região dos Balcãs.

Por causa da origem, Ibrahimovic aprendeu a falar bósnio com os pais em casa. A postagem do jogador atraiu várias curtidas e comentários de vários jogadores. Entre eles, quem deixou um recado foi o bósnio Miralem Pjanic, do Barcelona.