Ibrahimovic diz que não autorizou o uso do seu nome e face no Fifa 21

Zlatan Ibrahimovic usou a sua conta nas redes sociais nesta segunda-feira, 23, para denunciar o uso indevido de sua imagem no Fifa 21. Segundo o atleta sueco, ele não tem cedeu o direito de usaram seu nome e face no jogo.

"Quem deu ao FIFA (EA Sports) a permissão para usar meu nome e face? FIFPro? Eu não estou ciente de ser um membro da FIFPro e, se eu for, me colocaram lá sem meu conhecimento em alguma manobra estranha. E com certeza eu nunca autorizei a FIFA ou FIFPro a fazer dinheiro me usando", escreveu o jogador no Twitter.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) November 23, 2020