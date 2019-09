Ibrahimovic é oferecido ao Boca Juniors, afirma jornal espanhol

Próximo de encerrar seu vínculo com o Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic foi oferecido ao Boca Juniors. Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol As, a contratação do sueco é considerada difícil. Mas não impossível.

Nas redes sociais, a possível ida de Ibrahimovic para o clube semifinalista da Copa Libertadores levou os fãs do jogador à loucura. "Seria louco ver Ibrahimovic jogando uma libertadores", comentou um dos internautas no Twitter.

Ainda segundo o jornal As, Ibrahimovic conta com a ajuda de Nicolás Burdisso, atual diretor esportivo do Boca Juniors e ex-companheiro do jogador na Inter de Milão, para convencer o clube. Porém, os dirigentes tratam a negociação como "muito complicada".

Após a repercussão sobre o caso, Mino Raiola, principal empresário do astro, negou que tenha oferecido o jogador ao clube argentino. "Eu nunca ofereci Ibrahimovic para o Boca Juniors ou para qualquer outro time. Notícias totalmente falsas", declarou em publicação feita nas redes sociais.

I have never offered Ibrahimovic to Boca Juniors or to anybody else. Total #fakenews — Mino Raiola (@MinoRaiola) September 25, 2019

Pelo Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic soma 53 jogos e 49 gols pelo time da MLS. Em sua carreira, o craque de 37 anos acumula passagens por grandes clubes como Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Milan, PSG e Manchester United.