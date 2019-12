Ibra provoca Cristiano: 'O verdadeiro Ronaldo é apenas o brasileiro'

Sem clube desde sua saída dos Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, o atacante Zlatan Ibrahimovic já confirmou que retornará para a Itália. O sueco, por sua vez, não informou para qual clube, mas já indica que escolheu o seu rival: Cristiano Ronaldo, astro da Juventus.

Em entrevista à revista GQ da Itália, Ibrahimovic confirmou: "Estou me juntando a um clube que precisa voltar a vencer e renovar a sua história. Nos vemos na Itália em breve". E ele também foi questionado sobre o encontro com o craque português, quando disparou: "O verdadeiro Ronaldo é apenas o brasileiro", referindo-se ao ex-jogador Ronaldo Fenômeno.

E as provocações voltadas ao português não pararam por aí. Comentando sobre a Bola de Ouro, ele disse: "Agora sabemos que as Bolas de Ouro não foram vencidas por Cristiano Ronaldo, mas por Florentino Pérez (presidente do Real Madrid)".

Ao mencionar a decisão de Cristiano Ronaldo sobre trocar o Real Madrid pela Juventus, Ibrahimovic afirmou: "Para ele, foi um desafio ir para a Juventus? Quem venceu a Juventus? Sete títulos italianos seguidos? C... ir a um clube como esse não é um desafio. Se estivesse procurando por um novo desafio, teria que ir para a Juventus quando estava na Série B, trazê-la de volta à elite, de volta ao topo".

O sueco, que não informou qual clube vai defender na Itália, está cotado para vestir a camisa do Milan.