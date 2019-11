Ibrahimovic se despede do LA Galaxy: 'Agora voltem a assistir beisebol'

Encerrando seu vínculo com o Los Angeles Galaxy, da MLS, Zlatan Ibrahimovic se despediu do clube com uma publicação nas redes sociais e mandando um recado aos torcedores: "Agora voltem a assistir beisebol".

Com uma imagem representando a si mesmo no topo da cidade norte-americana, Ibrahimovic escreveu: "Vim, vi, conquistei. Obrigado ao Los Angeles Galaxy por me fazer sentir vivo de novo. Para os fãs do Galaxy: vocês queriam o Zlatan e eu lhes dei o Zlatan. De nada. A história continua... Agora voltem a assistir beisebol novamente".

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019