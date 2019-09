Ibrahimovic se oferece ao Manchester United: 'se precisarem, estou aqui'

Ibrahimovic está vivendo uma grande fase no Los Angeles Galaxy, mas ainda acompanha seus ex-clubes e até chegou a se oferecer para o Manchester United, onde atuou nas temporada 2016-17 e 2017-18, garantindo ter físico para atuar na Inglaterra.

"Poderia jogar sem problemas no Campeonato Inglês. Se o Manchester United precisa de mim, aqui estou. Mas estou no Galaxy, sinto muito", finalizou, deixando claro que se tratava de uma piada.

Em dois anos no Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic fez 44 gols em 49 jogos. Apenas na temporada atual, são 22 tentos anotados em 22 partidas. Apesar de não reclamar do Los Angeles Galaxy ou da vida nos Estados Unidos, Ibra frequentemente deixa claro sua insatisfação com a Major League Soccer (MLS), principal torneio do país.

O centroavante sueco já afirmou ser uma Ferrari no meio de Fiats, disse que é a maior ameaça aos adversários no torneio e afirmou que seu colega de equipe Cristian Pavón é bom demais para jogar na MLS. Além disso, também criticou o sistema de disputa da liga, com a realização de playoffs.