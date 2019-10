Ibrahimovic se presenteia com Ferrari avaliada em R$ 9 milhões; veja o modelo

Conhecido não só por suas atuações dentro de campo, mas também por ser uma figura polêmica fora dele, o atacante Zlatan Ibrahimovic se presenteou com um carro de luxo de R$ 9 milhões em seu próprio aniversário. Atualmente no Los Angeles Galaxy, time dos Estados Unidos, o sueco completou 38 anos na última quinta-feira, 4 de outubro.

Em sua conta oficial no Instagram, o centroavante exibiu uma foto de uma Ferrari modelo Monza SP2 e colocou a seguinte legenda: "Happy Birthday to Zlatan", em português, Feliz aniversário para Zlatan. Veja:

Recentemente especulado no Boca Juniors, Ibrahimovic ainda não pensa em se aposentar. Bem fisicamente, ele virou notícia no final de semana ao marcar um belo gol na derrota de seu time para o Houston Dynamo, por 4 a 2. Com 34 rodadas disputadas, o LA Galaxy ocupa a 5ª colocação da MLS, com 51 pontos.

Maior artilheiro da história da seleção sueca, o atacante ficou mundialmente conhecido por conta de suas passagens por Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain e Manchester United.