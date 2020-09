Ídolo do Palmeiras, Marcos zoa Corinthians: 'Batismo novo, mesmo padrinho'

Ídolo do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos não perdeu a chance de zoar o Corinthians após a vitória alviverde por 2 a 0 no clássico disputado na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador lembrou que foi o primeiro dérbi disputado no estádio em Itaquera batizado por causa da venda do naming rights.

"Nome novo, batismo novo... Mas com o mesmo padrinho!! Ainda bem que tá sobrando Dipirona por lá agora", escreveu Marcos, em legenda no Instagram.

O Palmeiras venceu o Corinthians em Itaquera por 2 a 0. Após começo de jogo equilibrado, o time alviverde aproveitou a expulsão de Fagner, aos 41 do primeiro tempo, e abriu o placar na cobrança de pênalti de Luiz Adriano. Na etapa final, Gabriel fechou a vitória.