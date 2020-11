Ídolo, Roy Keane critica jogadores do United e prevê demissão de Solskjaer

A última derrota do Manchester United diante do Arsenal pelo Campeonato Inglês tem gerado muitos burburinhos e críticas na imprensa inglesa. Quem pôs a boca no trombone foi Roy Keane, ex-jogador irlandês, que fez história pela equipe.

Atualmente Keane é comentarista da Sky Sports e fez uma avaliação nada animadora da equipe de Manchester United, criticou os jogadores e disse que, se o cenário for mantido, o técnico Ole Gunnar Solskjaer pode acabar demitido.

"Algumas vezes você diz que não há razão para pânico. Mas os resultados e os desempenhos sugerem que você deveria entrar em pânico. Ele (Solskjaer) diz que há bons rapazes e que querem vencer, mas eu julgo os jogadores pelas suas ações. Este time reage por algumas semanas e depois se deixa levar. Solskjaer perderá seu emprego trabalhando com esses jogadores. Isso é o que irá acontecer", avaliou o ídolo do Manchester United.

Roy Keane, porém, continuou com suas críticas e disse ver falta de vontade nos atletas da equipe tricampeã europeia.

"Nós estamos quase vendo esta temporada como tudo ou nada para Solskjaer, mas neste momento não está parecendo bom para ele. Eu coço a minha cabeça para jogadores que não tem entusiasmo por uma partida de futebol", afirmou Keane.

Com sete rodadas disputadas no Campeonato Inglês, o Manchester United ocupa o 15.º lugar, com sete pontos, nove a menos que o líder Liverpool e apenas quatro a mais que o West Bromwich, primeiro time da zona de rebaixamento.

Por outro lado, na Liga dos Campeões, o cenário é oposto. Em dois jogos, duas vitórias sobre os favoritos do grupo: PSG e RB Leipzig. O próximo compromisso da equipe de Ole Solskjaer é contra o Istanbul Basaksehir, na quarta-feira, às 14h55.