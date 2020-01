Ídolo: torcida do Corinthians pede homenagens para despedida de Ralf

O técnico Thiago Nunes se apresentou nesta segunda-feira e anunciou a saída de dois ídolos da torcida do Corinthians. O volante Ralf e o meia Jadson estão fora dos planos do novo treinador e não se reapresentaram com o restante do elenco no CT Joaquim Grava. Com a notícia, os torcedores se manifestaram pelas redes sociais.

No Twitter, torcedores pedem homenagens para a despedida dos jogadores. "Quanto a saída de Ralf e Jadson espero que a diretoria faça uma despedida a altura. Apesar de não fazer parte dos planos para a próxima temporada ambos foram muito vitoriosos em suas duas passagens", escreveu um internautas.

"Estou triste com saída do Ralf, mas infelizmente a vida é assim. Você é ídolo, Ralf. Obrigada por tudo", "sabia que esse momento chegaria, mas fiquei bem triste com essa saída do Ralf", "Fim de uma era. O Corinthians que eu cresci vendo tinha o Ralf. Sempre honrou a camisa do Corinthians. Jogou muito bem e foi vencedor aqui. Ídolos ficam. Que se faça uma despedida do tamanho desse cara aqui", comentaram outros torcedores do Corinthians.

Em sua apresentação, Thiago Nunes afirmou que Ralf tem "todo o seu respeito". "Uma história maravilhosa, e a opção por ele não permanecer é por características. Os atletas escolhidos para permanecer tem mais a ver com o que imagino de modelo de jogo", afirmou o treinador. "À exemplo do que falei sobre o Ralf, tenho todo respeito pela trajetória linda dele (Jadson) no Corinthians, mas por ter jogadores com características parecidas no plantel, vamos acabar não utilizando ele nesse momento", complementou.

Confira a repercussão:

Obrigada pitbull Um dos maiores volantes e ídolos do Corinthians Eu tive o prazer de ver um gol do ralf na Arena Boa sorte Ralf pic.twitter.com/j1ydrTekzM — Biwa Messi (@Biwasccpcule) January 6, 2020

Corinthians se for esperto faz uma grande homenagem para o Jadson e principalmente para o Ralf. Com vídeo do Gol do Ralf na libertadores. — Lari (@Lari_G_Salles) January 6, 2020

Ralf, jadson e etc mereciam uma homenagem SIM! — geovana (@gevn7_) January 6, 2020

Tiago Nunes nao veio para brincadeira. Ralf é nosso ídolo eterno, mas com dificuldades com a bola no pé. Jadson já não era mais o mesmo. Que sejam feitas as justas homenagens aos ídolos e que tenham sucesso sempre! — Corinthians Paulista77 (@ocorinthians77) January 6, 2020

Jadson e Ralf são ídolos e isso é indiscutível. A questão técnica e tática desta última temporada pesou na decisão de não mantê-los mas não apaga o que já fizeram pelo Corinthians. Monstros. Que sejam felizes em outro lugar (exceto em rival). #Jashow #Pitbull pic.twitter.com/Bj9e1KXAHt — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) January 6, 2020

OBRIGADO ÍDOLO!!! Ralf não faz mais parte do elenco do Corinthians. Volante vai jogar em outra equipe essa temporada. pic.twitter.com/iYTjN46uHS — Luan Mil Grau (@LuanMilGraau) January 6, 2020

Obrigado por tudo Nego Ralf, um dos maiores ídolos que tenho pelo Coringao! Representou demais a torcida em campo! #raçapura #ObrigadoRalf pic.twitter.com/mHVi7Wi3MY — Lucas Ribeiro?? (@luc_ribeiro10) January 6, 2020

Em mais de 400 partidas com a nossa camisa o RALF jamais foi expulso mesmo sendo um jogador de marcação. Tem noção disso? Ele nunca deixou o time na mão. Ninguém apagará sua história gloriosa pelo Corinthians. Honrou demais Í-D-O-L-O ? pic.twitter.com/BSDtLt7qHM — Planeta SCCP ?? (@PlanetaSCCP) January 6, 2020

é triste ver o Ralf saindo mas agora imagina se o Cássio sai um dia? vcs aguentaria? — Matheus (@mat4euz) January 6, 2020