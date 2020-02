Imagem de suposta nova camisa do Palmeiras vaza nas redes sociais

O Palmeiras divulgou um teaser da sua nova camisa para a temporada de 2020 nesta sexta-feira. No vídeo, não é possível ver como será o manto, mas a curiosidade já agitou os torcedores nas redes sociais e imagens do suposto uniforme palmeirense estão circulando no Twitter,

Além do Palmeiras, a Puma, fornecedora de materiais esportivos do clube, também compartilhou o teaser com a mensagem "Uma camisa com história". Assista:

O novo uniforme deve ser divulgado em março. A linha de treinamento de viagem foi apresentada durante a pré-temporada do clube nos Estados Unidos.

Veja as camisas que vazaram nas redes sociais:

Estão aparecendo essas na rede. pic.twitter.com/7RgRCp5lI4 — Diego Firmino (@diegofirmino) February 28, 2020

URGENTE Nova camisa do Palmeiras. pic.twitter.com/tx8XKSbDhl — Paco Belmonte (@PacoB0800) February 28, 2020

Suposta nova camisa do Palmeiras 2020. Acredito que a verdade escura será o uniforme 1 e da direita o uniforme 3 ou até mesmo de goleiro. Vamos aguardar. Puma 2020 pic.twitter.com/gphZHGkALs — Luiz Henrique Silva (@HenriqueeReal) February 28, 2020

Camisa nova do Palmeiras igual ao Terceiro Uniforme da Itália? Caô! pic.twitter.com/QG08JdKzQl — FLAVITA (@Flavita1914) February 24, 2020