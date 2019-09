Imagem forte: jogador do Vila Nova sofre grave lesão no braço na Série B

Foi feio, mas muito feio mesmo o lance em que Bruno Mezenga, atacante do Vila Nova, machucou o braço durante a partida com o Sport, pela série B. Mas, felizmente, a lesão não foi tão séria: embora parecesse uma fratura, foi apenas uma luxação.

Mezenga disputou um lance na lateral do campo com Norberto, lateral-direito do Sport, aos 42 do segundo tempo, caiu em cima do próprio braço e virou o cotovelo, que pareceu ficar em ângulo não-natural. Ele saiu com uma tipoia para imobilizar o local de lesão e acabou deixando o Vila Nova com um a menos em campo, já que o Vila Nova havia feito as três substituições.

Momento em que o atacante Bruno Mezenga sofre luxação no braço em lance com o adversário pic.twitter.com/C6lBkutRjz — Sou Tigrão (@Sitesoutigrao) August 21, 2019

puta merda quebrou o braço do bruno mezenga pic.twitter.com/138XfsAsfZ — Neto Souza (@ZouzaNeto) August 21, 2019

Apesar da cena horripilante, atacante #BrunoMezenga NÃO sofreu fratura no braço. Exame confirmou “somente” uma luxação (deslocamento do cotovelo). Deve ficar por 3 semanas no DM com imobilização e sem necessidade de cirurgia. #vilanovafc #serieb pic.twitter.com/yGMMB8Mpnm — Victor Hugo Araújo (@VictorHugoJOR) August 21, 2019

A previsão de Thiago Caixeta, médico do Vila Nova, é que Mezenga fique longe dos gramados por três semanas e precisará ficar fora dos gramados por três semanas com o braço imobilizado, mas não será necessária uma cirurgia.

Mezenga não foi o único jogador a sofrer lesão no jogo, que terminou com vitória do Sport por 2 a 0: Adryelson, do time pernambucano deslocou o ombro, enquanto seu colega de equipe Sander sofreu uma pancada na boca e precisou ser levado para um hospital. Ele passa bem.