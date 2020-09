Imagens do suposto novo uniforme do Corinthians vazam nas redes sociais

Imagens do suposto novo terceiro uniforme do Corinthians vazaram nesta sexta-feira. De acordo com o site Footy Headlines, especializado em camisas de futebol, o clube vai homenagear o Corinthian-Casuals, equipe da Inglaterra.

O modelo foi inspirado no clube inglês para comemorar os 110 anos de história do Corinthians. De acordo com as imagens, a camisa será predominante marrom e com uma cruz em azul. Confira:

O novo manto também conta com um escudo retrô, utilizado pelo clube entre 1919 e 1939. O lançamento do uniforme deve acontecer na segunda quinzena deste mês.

Vale lembrar que os últimos lançamentos do Corinthians com a Nike foram vendidos por R$ 399 na versão jogadorr e R$ 249 para o modelo torcedor.