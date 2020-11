Imagens fortes: brasileira sofre fratura no braço durante luta e não nota

A lutadora brasileira de MMA Sidy Rocha, de 43 anos, acabou sofrendo uma fratura assustadora no braço durante embate com Karine Silva, pelo evento SFT 22. Ela estava levando uma chave de braço da oponente quando aconteceu o osso quebrou, mas não notou e seguiu lutando. Rocha passa bem.

A luta, que era uma das principais do evento em São Paulo, continuou até o juiz, Flávio Almendra, ver como estava o braço de Rocha e interromper. O árbitro afirmou à TV Bandeirantes que ouviu o barulho do osso quando a fratura aconteceu, mas não identificou o que havia acontecido imediatamente porque a lutadora não demonstrou dor e continuou o embate.

"Eu ouvi, mas não consegui identificar que foi o osso, poderia ter sido qualquer outra coisa, poderia ser outro motivo pelo qual eu ouvi o barulho, porque ela não expressou nenhuma reação a dor", afirmou o juiz.

Sidy Rocha é sul-mato-grossense e já foi campeã das pesos-galos do Pancrase, organização de MMA do Japão. O cartel dela no MMA conta com 21 lutas, sendo 12 vitórias, dois empates e sete derrotas.