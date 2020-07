Imbróglio envolvendo a transmissão da Taça Rio vira piada na web

Faltando poucas horas para a final da Taça Rio, o imbróglio envolvendo a transmissão do jogo decisivo entre Fluminense e Flamengo ganhou novos capítulos e gerou repercussão nas redes sociais. Após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) derrubar a liminar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) que havia estabelecido mando de campo compartilhado, os internautas compartilharam piadas envolvendo as duas equipes.

"Acho que não o Flamengo não entendeu que não se brinca de advogado com o Fluminense", comentou um dos torcedores. "os advogados do tricolor estão de volta", complementou outro.

O imbróglio envolvendo a transmissão da final da Taça Rio foi longo. O Flamengo chegou a obter o direito de exibir o jogo com a decisão do TJD-RJ. Minutos antes, tinha se declarado "preocupado" e colocado à disposição para transmitir o duelo contra o Fluminense em seu canal no YouTube.

A decisão final foi do presidente da corte, Paulo César Salomão Filho, que acatou pedido do Fluminense "suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo TJD-RJ, mantido, pois, o mando de campo, exclusivamente, em favor do Fluminense, conforme estabelecido no regulamento da competição".

Confira a repercussão:

Acho que não entenderam que não se brinca de advogado com o Fluminense kkkkkkkkkkk — Ryan (@Rayictor) July 9, 2020

Gosto assim — vênu$ (@nandszffc) July 9, 2020

Os advogados do flu são foda hein — Gabriel Hirakawa ⚫⚪ (@LukasMa62338422) July 9, 2020