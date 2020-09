Imperatriz esquece calções e precisa pegar emprestado do Vila Nova

O jogo entre Vila Nova e Imperatriz teve uma situação inusitada. A equipe maranhense esqueceu de levar os calções para a partida e precisou pegar emprestado do clube goiano. Com os calções do Vila Nova, os jogadores do Imperatriz usaram o uniforme do avesso para não aparecer o escudo.

Em campo, o Vila Nova venceu por 3 a 0, na partida válida pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo foi realizado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, na noite de segunda-feira.

Com o resultado, o Vila Nova subiu para a segunda colocação do Grupo A, com 12 pontos. Já o Imperatriz é o lanterna, com apenas um ponto em cinco partidas disputadas.