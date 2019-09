Incêndio, confusão e brigas: imagens mostram revolta da torcida do Inter

A torcida do Internacional demonstrou toda a sua revolta após perder o título da Copa do Brasil nesta quarta-feira, quando o time foi derrotado por 2 a 1 para o Athletico-PR, em pleno Beira-Rio, em Porto Alegre. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver imagens de diversas confusões.

Logo após o apito final e a saída dos jogadores do Inter, os torcedores protestaram em frente ao portão 7 do Beira-Rio. Houve também um incêndio na fachada do estádio e tumulto no lado de fora. Veja as imagens:

DEPOIS DO SUCESSO COLORADO COM AS "RUAS DE FOGO" VEM AI O MAIS NOVO LANÇAMENTO DA TORCIDA DO INTER O "ESTÁDIO DE FOGO" pic.twitter.com/yo87DbJj8X — Grêmio da Depressão (@Gremiodadepre_) September 19, 2019

A torcida do Inter não levou a derrota numa boa. pic.twitter.com/5whjPBJVmj — Victor Gammaro (@vgammaross) September 19, 2019

APÓS O JOGO DO INTER, SERÁ QUE VAI TER DEBATE SOBRE ISSO?? pic.twitter.com/hIObPKovJg — JESUS SALVA (@_53paulo) September 19, 2019

O tumulto dos torcedores seguiu até a Avenida Padre Cacique. Por lá, o Pelotão de Choque da polícia chegou a proteger um posto de gasolina, que fica em frente ao estádio do Inter. De acordo com o globoesporte.com, até a manhã desta quinta-feira, a Brigada Militar registrou 28 boletins de ocorrência.

Em campo, o Athletico-PR se sagrou o primeiro time paranaense a conquistar a Copa do Brasil. Além de ser campeão da segunda competição mais importante do País, o rubro-negro do Paraná garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem e faturou R$ 64 milhões.