Incomum: na Turquia, torcida vai à sede do clube e protesta para que técnico fique

Os torcedores do Trabzonspor não estavam satisfeitos com uma decisão tomada pelo clube e foram até à sede do clube protestar. Mas, diferente do comum, eles não queriam que o técnico Ünal Karaman fosse demitido, e sim que ficasse no clube após perder o cargo.

Karaman é um dos grandes ídolos da história do Trabzonspor, tendo atuado no clube por nove anos, entre 1990 e 1999, e vencido duas Copas da Turquia lá, em boa parte do tempo como capitão. Ele se tornou técnico da equipe em 2018.

E não teve um mau desempenho: na temporada passada, a equipe ficou em quarto no Campeonato Turco, seis pontos atrás do campeão Galatasaray, e se classificou para a Liga Europa; na atual, caiu na fase de grupos do torneio continental, mas está em terceiro no nacional, cinco pontos atrás do líder Sivasspor, e goleou o Kayseirispor na última rodada por 6 a 2.

Ainda assim, o treinador estava em rota de conflito com a diretoria, com cobranças públicas de ambos os lados após insucessos, até que o presidente decidiu demiti-lo mesmo após o resultado positivo. A queda de Karaman motivou então o protesto de torcedores, como podem ser vistos no vídeo a seguir.

A imprensa turca espera que a diretoria do Trabzonspor reveja a situação, mas, a princípio, a ideia do clube seria trazer um técnico renomado para reverter a revolta - o alemão Félix Magath seria a primeira escolha.