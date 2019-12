Inconformados, torcedores do São Paulo pedem saída de Jean e Arboleda

A torcida do São Paulo ficou enfurecida nesta quarta-feira com os jogadores Jean e Arboleda. O goleiro foi destaque na mídia após ser preso acusado de agredir a própria mulher e o zagueiro equatoriano vestiu a camisa do rival Palmeiras.

A revolta dos são-paulinos é tão grande que os torcedores pedem a saída dos dois jogadores do elenco. "Jogador assim não merece vestir essa camisa! Junta o Jean e o Arboleda e sai do São Paulo", "O Arboleda fez bobagem e não tem jeito, não pode mais ficar no São Paulo. O Jean fez bobagem e não tem jeito, manda para a cadeia", "depois de rescindir o contrato de Jean, só falta Arboleda", foram alguns dos comentários publicados na rede social Twitter.

CASO ARBOLEDA

Uma foto do zagueiro Arboleda com a camisa do Palmeiras enfureceu torcedores do São Paulo no fim da noite desta terça-feira. A imagem foi compartilhada no Instagram por Billy Arce, jogador do Barcelona do Equador, mas já foi apagada. Destaque do São Paulo durante a temporada, o equatoriano está de férias em seu país desde o fim do Campeonato Brasileiro. O modelo do uniforme utilizado por Arboleda no registro, em Barrio Boca Del Lobo, em Esmeraldas, cidade portuária do Equador, foi usado pelo Palmeiras em 2018. Como o clube alviverde não comercializa uniformes com todos os patrocinadores, trata-se de uma "camisa de jogo".

CASO JEAN

Preso na manhã desta quarta-feira em Orlando, na Florida, o goleiro Jean pode ir a julgamento nos Estados Unidos. Existe a possibilidade de isso acontecer também no Brasil. Ele foi acusado pela própria mulher, Milena Bemfica, de tê-la agredido durante discussão no hotel onde estavam hospedados. O casal e suas duas filhas estavam em férias. O São Paulo acompanha o caso e acena com a possibilidade de rescindir o contrato do jogador de 24 anos - seu vínculo vai até o fim de 2022.

Confira a repercussão:

O Arboleda fez bobagem e não tem jeito, não pode mais ficar no São Paulo Manda para o Vasco O Jean fez bobagem e não tem jeito, não pode mais ficar no São Paulo Manda para a cadeia — Helder Floret (@hfloret) December 18, 2019

Rescindiram o contrato de Jean até que enfim uma boa notícia agora só falta Arboleda — Fernando Pereira (@fernandocruz37) December 18, 2019

Vendo o Arboleda com camisa de rival e depois o Jean batendo na mulher pic.twitter.com/54aIml2XFt — samy (@samyraspfc) December 18, 2019

São Paulo tinha começado a ter momentos ‘calmos’. Aí Arboleda aparece com a camisa do Palmeiras e pior, a mulher do goleiro Jean acusa o atleta de agressão física. Usar a camisa do rival é vacilo, agressão é crime. Ainda haverá investigação, mas isso JAMAIS pode acontecer. — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) December 18, 2019

Arboleda devia aprender com o Bruno Alves como respeitar o clube que joga Jean devia aprender com o Bruno Alves como respeitar a esposa — dani (@dxnispfc) December 18, 2019

São Paulo rescindiu o contrato de Jean. Corretíssimo! Para o clube, caso resolvido. Vamos em frente, e o Arboleda? Qual vai ser a "punição" @SaoPauloFC? Estamos aguardando também! — Alan Lopes (@AlanLopes1986) December 18, 2019

Eii @SaoPauloFC os direitos de imagem do Jean e do Arboleda pode depositar na minha conta ok.. A torcida representa mil vezes melhor esse clube — Osvaldo Jr⚪⚫ (@osvaldojr7) December 18, 2019

Agora sim, o Jean não é mais problema do São Paulo. Tá, e o Arboleda? — Roger (@Rogerdasilva92) December 18, 2019