Após negativa de Ramírez, Leila Pereira diz que 'ninguém é maior que o Palmeiras'

Dona da patrocinadora do Palmeiras, Leila Pereira postou uma foto em suas redes sociais em que muitos torcedores alertaram que possa ser uma indireta ao treinador Miguel Ángel Ramírez. O técnico espanhol negociou com o time brasileiro, mas as conversas não foram adiante, porque ele não quer sair do Independiente Del Valle neste momento.

"Nada e ninguém é maior que o Palmeiras!", escreveu Leila na legenda da foto, sem mencionar o treinador. A negativa de Ramírez frustrou os dirigentes do clube da Barra Funda, que viajaram para o Equador para acertar os detalhes da negociação que era dada como certa.

Opções, no entanto, parecem não faltar nos bastidores do clube. Após Ramírez ter recusado, os nomes de Guto Ferreira, do Ceará, Gustavo Munua, técnico do Nacional-URU, e Guillermo Schelotto, que comanda o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, foram ventilados pela diretoria. A torcida não gostou.

Após uma sequência de quatro derrotas no Brasileirão, o Palmeiras volta a entrar em campo nesta quarta-feira, diante do Tigre, pela Libertadores. Quem comanda o elenco alviverde é o técnico interino Andrey Lopes.