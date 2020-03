Inglês improvisa treino de goleiro com muro e vídeo viraliza; veja

A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) parou o futebol no mundo, mas não interrompeu o sonho do adolescente Nathan Tobin, que segue firme seu treinamento para, no futuro, se tornar um goleiro profissional. Em meio a tantas informações negativas, um vídeo, do fiel torcedor do Leeds United treinando sozinho, viralizou na internet.

Na ocasião, Nathan chuta, com toda sua força, uma bola de futebol, contra o muro de seu quintal, que, seguindo as leis da física, bate na superfície sólida e, em seguida, retorna em direção a um pequeno gol, onde o garoto tenta se posicionar, o mais rápido possível, para impedir que as redes balancem.

Sua mãe, a jornalista Sarah-Jayne Tobin, foi quem gravou o vídeo, que, até o momento desta publicação, está próximo de atingir 8,7 milhões de visualizações, no Twitter. "Quando você é goleiro e filho único... em isolamento... e tentando manter o treinamento. Ele mesmo inventou isso. Estou impressionada!", escreveu.

When you’re a goalkeeper... and an only child... in self isolation... and trying to keep up with your training... came up with this himself! I’m so impressed. #coronavirus #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/FFzJ1LE3N1 — Sarah-Jayne Tobin (@TheSJTobin) March 23, 2020

O vídeo foi tão compartilhado, que chegou aos olhos de Peter Schmeichel, ex-goleiro dinamarquês, ídolo do Manchester United. "Nada, nem mesmo um vírus malvado como o Covid-19 deve impedir um talentoso goleiro de trabalhar para se tornar melhor. Muito bem, jovem".

Para muitos, é revigorante acompanhar a paixão de um garoto, que treina, isolado, com um muro, para não deixar seu sonho, de tornar-se profissional, se distanciar por conta de um vírus.