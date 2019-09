Corinthians x Flu: saiba como comprar ingressos para a Sul-Americana

É mata-mata internacional! Em boa fase no Campeonato Brasileiro, o Corinthians 'vira a chave' para enfrentar o Fluminense pela Copa Sul-Americana. Enquanto o time de Fábio Carille ainda não perdeu depois da parada para a Copa América, tendo quatro cinco vitórias e três empates, o tricolor carioca demitiu o técnico Fernando Diniz após a derrota para o CSA e a volta à zona de rebaixamento. O jogo será na próxima quinta-feira, na Arena em Itaquera, às 21h 30.

Quer ver de perto o clube alvinegro?

Saiba como comprar ingressos para o jogo do Corinthians:

SÓCIO TORCEDOR

A venda de ingressos para os sócios torcedores começou na última quarta-feira, dia 14/08. Como de praxe, as vendas começaram antes para os membros do Fiel Torcedor .

Caso você seja sócio, acesse o site do programa de fidelidade clicando aqui. Você pode efetuar seus pagamentos com cartões de débito e crédito.

TORCEDOR COMUM: VENDA ONLINE (no máximo cinco ingressos)

A venda para o público geral começou nesta segunda-feira, 19/08 , às 13h. No site de Ingressos do Corinthians os fãs comuns podem adquirir ingressos com 10% de desconto se possuirem um cartão de crédito apenas fazendo o cadastro. Clique aqui para fazer o login ou realizar seu cadastro.

Para retirar os bilhetes comprados, basta ir até a Arena Corinthians em uma das bilheterias portando o comprovante de compra do ingresso no site, seu CPF e um documento com foto (ambos originais) para fazer a troca. Não há troca de ingressos no dia do jogo em nenhum ponto de venda (isso inclui a Arena Corinthians).

Os torcedores que adquirirem sua entrada nos setores Oeste Superior, Oeste Inferior, Oeste Corner, Leste Superior, Leste Inferior e Sul podem utilizar o sistema de e-ticket. No comprovante emitido após a compra sairá um código "QR code", que pode ser lido direto nas catracas do estádio e evita filas. Neste caso você não precisa retirar o ingresso.

TORCEDOR COMUM: VENDA NA BILHETERIA (no máximo três ingressos)

A venda acontece na bilheteria da Arena Corinthians que fica localizada próxima ao Portão A, lado Oeste. Endereço: Av. Miguel Ignácio Curi, 111 - Artur Alvim. Horário: 14h às 17h.

Outros pontos de venda: Parque São Jorge; Poderoso Timão do Shopping D e Poderoso Timão do Shopping Tietê Plaza. Horário: 14h às 19h. Poderoso Timão da Rua Augusta. Horário: 14h às 17h.

A venda para a Oeste Superior é feita em diversos pontos diferentes. Veja os locais e endereços clicando aqui. IMPORTANTE: em qualquer um dos pontos, a venda só é feita mediante pagamento em dinheiro .

PREÇOS DOS INGRESSOS DOS SETORES AINDA DISPONÍVEIS

Veja os setores disponíveis nas bilheterias, nesta terça:

Leste Superior Lateral - R$ 46*

Leste Superior Central - R$ 46*

Leste Inferior Lateral - R$ 68*

Leste Inferior Central - R$ 94*

Oeste Inferior - R$ 240*

**Oeste Business - R$ 400*

* - Preço de face dos ingressos

*Está com dúvidas? Acesse o site e confira as informações atualizadas.