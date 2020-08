Ingressos para a visitação da Arena Corinthians custarão R$ 19,10

O Tour Casa do Povo lançou uma promoção especial, nesta sexta-feira, para a visitação da Arena Corinthians em comemoração ao aniversário de 110 anos do clube. Entre os dias 28 de agosto e 1ª de setembro, os ingressos custarão apenas R$ 19,10. No entanto, apenas 1910 tickets neste valor estarão disponíveis.

O número não é uma coincidência. Ele faz referência ao ano de fundação do Corinthians. Como o tour de visitação da Arena está fechado e ainda não há prazo para sua reabertura, os compradores poderão escolher uma data em um intervalo de seis meses a partir do momento em que a entrada de visitantes for liberada.

"Esperamos que o mês de setembro seja especial, para poder presentear o maior patrimônio do clube nestes 110 anos, que é o torcedor. Quando pudermos voltar, adotaremos todos os cuidados necessários e seguiremos os protocolos de segurança, priorizando a saúde dos visitantes. Recebemos muitas mensagens de apoio e questionamentos sobre a volta. O torcedor está ansioso para voltar à sua segunda casa, então as promoções são uma forma de garanti-lo nesse retorno, em segurança, de uma forma mais acessível ", explica o gerente do tour Casa do Povo, Gabriel Dolce. As vendas acontecerão através do site tour.arenacorinthians.com.br.