Insatisfeitos, são-paulinos escolhem ser eliminados por Ceni na Copa do Brasil

Um dia após ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, o São Paulo recebeu a notícia que enfrentará o Fortaleza pela Copa do Brasil. A princípio, a informação seria recebida com naturalidade, mas a presença de Rogério Ceni na partida muda tudo. O treinador do Leão, além de ser ídolo da equipe paulista, é um ferrenho opositor da atual gestão do São Paulo. E esse fato está mexendo com o coração dos torcedores.

Onde já se viu fã torcer contra o ídolo? Aliás, onde já se viu torcedor torcer contra o próprio clube? Pois bem. Aparentemente, os são-paulinos escolheram o ídolo. "Se Ceni está feliz, eu estou feliz", escreveu uma torcedora, no Twitter. Outro adepto digitou: "Rogério Ceni vai jogar a ultima pá de cal no São Paulo e seu presidente mequetrefe, e nos eliminar em pleno Morumbi. O roteiro nunca foi tão perfeito". Há também quem aposte na derrota do Fortaleza, contanto que Ceni seja o treinador do São Paulo em 2021.

A primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil entre São Paulo e Fortaleza acontece no dia 28 de outubro, com mando de campo do Leão. A decisão, por sua vez, está marcada para o dia 4 de novembro, no Morumbi. Desde que assumiu o comando do Fortaleza, Ceni não venceu o São Paulo. São três jogos e três derrotas.

Confira a reação dos torcedores

Vou torcer muito pro Fortaleza eliminar o São Paulo, muito mesmo, pra finalizar a gestão Leco com uma derrota pro Rogério Ceni, e fodase o torcedor que discorda de mim — Аlex Bourog (@_SouAlex_) October 1, 2020

Ceni eliminando o SPFC no Morumbi e derrubando o Diniz é a prova de que ele é verdadeiramente sao paulino. Mas a realidade é o SPFC eliminado mais uma vez e o Diniz sendo mantido pelo "trabalho, seriedade, precisa melhorar algumas coisas mas o trabalho ta sendo feito" — O Diniz já caiu? (@igorfdal) October 1, 2020

São Paulino de verdade vai torcer por Rogério Ceni — Alex de Oliveira (@AlexSilvaTGN) October 1, 2020

Vai não. O Fortaleza é freguês. PS: Ceni será técnico do São Paulo novamente ano que vem! — Paulo Henrique Faria (@PauloFaria88) October 1, 2020

Rogério Ceni vai jogar a ultima pá de cal no @SaoPauloFC e seu presidente mequetrefe, e nos eliminar em pleno Morumbi. O roteiro nunca foi tão perfeito. — Samuel (@smksiqueira) October 1, 2020

Ceni feliz = eu feliz https://t.co/9eKZpikEIB — Nine ✊✊✊ (@Madalena_2508) October 1, 2020