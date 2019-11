Instagram 'dedura', e Porto afasta jogadores que viraram madrugada em festa

O Porto afastou neste domingo os argentinos Agustín Marchesín e Renzo Saravia e os colombianos Mateus Uribe e Luis Díaz por terem comemorado até as 5h da manhã o aniversário da esposa de um deles, o que foi descoberto após vídeos da festa serem postados por ela no Instagram.

Com isso, os quatro foram cortados da lista de relacionados para o jogo de hoje contra o Boavista (às 18h de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Português. Segundo as normas do clube, os jogadores podem ficar em festas até, no máximo, as 23h.

O que acabou "dedurando" os quatro, involuntariamente, foi o fato de Cindy Álvarez García, esposa de Uribe, ter postado vários vídeos da festa nos quais eles apareceram. Após a punição aos jogadores, Cindy restringiu o acesso ao seu perfil no Instagram.

O registro na rede social mostra que eles viraram a madrugada na comemoração, o que levou tanto o técnico Sérgio Conceição como a direção do clube a serem "implacáveis" na decisão, segundo fontes próximas do caso.

A punição afeta notoriamente o time titular, que habitualmente tem Marchesín como goleiro e Uribe e Díaz no meio de campo.

Após a repercussão do caso e punição, Uribe usou sua conta no Instagram para pedir desculpas. Veja o post: