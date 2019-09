Instagram do Serasa utiliza Arena Corinthians para tirar dúvidas de negativados

A conta de Instagram do Serasa Consumidor utilizou a Arena Corinthians como exemplo para tirar dúvidas sobre o processo de negativação de pessoas físicas. A postagem acontece no mesma semana que o órgão cumpriu uma determinação da Justiça Federal e incluiu a Arena Corinthians S/A na lista de inadimplentes. A inclusão atende um pedido da Caixa Econômica Federal que cobra o Corinthians por não pagar seis meses da parcela de financiamento do estádio.

O post possui 4 fotos, na primeira está escrito "Arena Serasa? Não!" com um desenho da Arena Corinthians embaixo da mensagem. Na segunda foto começam as dúvidas, "Como funciona a negativação? No geral, a empresa credora registra uma dívida em um órgão de proteção ao crédito". Na terceira e quarta foto são respondidas dúvidas sobre como sair dessa situação e sobre a cobrança feita pelo Serasa. Por último, o Instagram do órgão explica como evitar a negativação.

Na legenda o Serasa brinca com a situação: "Estão falando sobre nosso nome estar ligado a estádios por aí ?. Mas, não é bem assim… Aproveitando o assunto, resolvemos tirar as principais dúvidas sobre o processo de negativação".

O Corinthians alega ter dinheiro para pagar as parcelas deste ano com a Caixa e espera chegar a um acordo ainda neste mês.