Inteligência Artificial erra em transmissão de jogo por confundir bola com careca

A tecnologia da Inteligência Artificial é uma que avançou muito nos últimos anos, mas com certeza ainda pode melhorar mais. O Inverness Caledonian Thistle, time da segunda divisão escocesa, aprendeu isso durante a partida contra o Ayr United no último dia 24 ao usar uma câmera com IA.

Muitos times no país europeu usam um equipamento parecido para gravar as partidas por ser mais barato que contratar uma equipe completa de câmeras. Mas o que o Caledonian Thistle não contava era que a câmera fosse confundir a bola com a cabeça de um dos bandeirinhas, que é careca.

Assim, a câmera não captou alguns lances importantes da partida, como o gol de Nikolay Todorov que empatou a partida aos 41 minutos do segundo tempo, por estar focada no bandeira. Os torcedores que estavam assistindo a transmissão ao vivo apontaram o erro, mas o clube não conseguiu corrigir. Veja como ficaram as imagens produzidas pelo equipamento.

Na 2ª divisão da Escócia, decidiram colocar uma inteligência artificial comandando a câmera. Tudo certo até que, no jogo Inverness x Ayr United, a IA ficou confundindo a careca do bandeirinha com a bola e atrapalhou a transmissão pic.twitter.com/tevncBFihH — Sala12 (@OficialSala12) October 30, 2020

No final, a partida terminou com o placar de 1 a 1. Tanto o Caledonian Thistle quanto o Ayr United tem quatro pontos em três jogos disputados da segunda divisão até agora.