Inter de Milão pretende expandir escolinhas de futebol pela América Latina

A Inter de Milão conta com 55 escolinhas de futebol no Brasil. Agora, a ideia clube é expandir seus negócios pela América Latina ao longo dos próximos anos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela Partwork Associados, parceira da equipe italiana.

"Já estamos trabalhando com a escola modelo que fica localizada em Ribeirão Preto, São Paulo" conta Maurício de Luca, CEO da Partwork Associados. Ele revela que na reunião com os italianos apresentou como como funcionam as regras tributárias, trabalhistas e de direito esportivo em vigor no Brasil.

Vale lembrar que, além do Brasil, a Inter de Milão mantém escolinhas de futebol em outros 23 países do mundo.

Em campo, a Inter de Milão foi a vítima do "grupo da morte" da Liga dos Campeões da Europa. Atual líder do Campeonato Italiano, o time milanês foi derrotado pelo Barcelona por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Giuseppe Meazza, e acabou eliminado ainda na fase de grupos da mais importante competição de clubes do continente.