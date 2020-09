Inter estreará novo e criticado terceiro uniforme laranja neste domingo

O Internacional terá uma estreia neste domingo. Não será de um técnico ou jogador, e sim de um uniforme: o time jogará pela primeira vez com o uniforme que alterna tons de laranja diante do Bahia, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A camisa foi lançada oficialmente no último dia 20 de julho. Com gola V e listras laranjas, ela homenageia o pôr-do-sol no lago Guaíba, cartão postal de Porto Alegre e próximo de onde fica o estádio do clube, o Beira-Rio, segundo a Adidas.

Plutonita ////// Camisa do inter a não.... pic.twitter.com/N5S5PptI8j — (@pooxguilherme) August 22, 2020

CAMISA PLUTONITA. INTER SEMPRE INOVANDO pic.twitter.com/yJxJM5Xcd6 — Carlos Gabriel Scheleder (de ) (@cgscheleder) August 20, 2020

Camisa nova do Inter // Pururuca pic.twitter.com/YcWNz8cUhj — Apaixonadas Por Futebol (de ) (@apaixonadasfut) August 20, 2020

AHAHAHAHAHAHHAHA Os caras que desenharam a camisa do Inter estavam comendo pururuca! pic.twitter.com/u4RRMtMFvi — Rodrigo Berton (@rodrigo_berton) August 21, 2020

Atualização de ditado popular: SAI - mais feio que bater em mãe ENTRA - mais feio que usar a terceira camisa do Inter lançada em 2020 — flach joe (@flach_joao) August 28, 2020

Renato na coletiva falando do inter é mais feio que nossa terceira camisa. ESSE É O TWEET. — TheFreshPrinceOfSãoHell (@DigaCesar) September 4, 2020

Como q o inter permitiu ser isso ai a terceira camisa? Que negócio bizonho — Chato mas Atleticano (@ChatoMasCAM) September 5, 2020

No entanto a camisa foi muito criticada nas redes sociais. Torcedores o compararam à marca de chiclete Plutonita e ao salgadinho Pururuca, feito com bacon. Vale ressaltar que os calções e meias também são laranjas.

O Inter é o líder isolado do Campeonato Brasileiro com 16 pontos. O segundo colocado, neste momento, é o Flamengo, com 14 e que já jogou nesta rodada.