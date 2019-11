Internautas acusam Ceni de machismo após declaração sobre moda e mulheres

Logo após a partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira, em Itaquera, o técnico Rogério Ceni, do Fortaleza, gerou polêmica nas redes sociais por uma declaração sobre moda e mulheres durante a entrevista coletiva.

Questionado sobre os bons resultados dos técnicos estrangeiros e a "preferência pelos gringos", Ceni disse: "Assim que funciona na moda, né? As mulheres que entendem de moda, as tendências do mercado funcionam assim. De repente os técnicos jovens ganham é momento de trocar, de repente ganha um treinador mais experiente, vamos voltar a investir".

"Há um pulo entre o mais jovem para o mais velho e depois ao estrangeiro. Eu acho legal abrir o mercado para os técnicos estrangeiros, pois as pessoas vão constatar que estrangeiros vão perder também. Aí já vai ter uma nova tendência. Mas eu concordo, tem que entender o que você quer e o porquê você está trazendo e a gente sabe que tem ótimos treinadores com conceitos de jogo bom", acrescentou o treinador.

Nas redes sociais, Ceni foi acusado de machismo pelos internautas. "A mulher não tem um minuto de paz, bicho. E muito me surpreende esse discurso machista ser entoado por Rogério Ceni, que sempre se mostrou tão justo e correto. Espero que repense a atitude", foi uma das reações publicadas no Twitter.

A mulher não tem um minuto de paz, bicho. E muito me surpreende esse discurso machista ser entoado por Rogério Ceni, que sempre se mostrou tão justo e correto. Espero que repense a atitude. https://t.co/oHyWwAUdvL — Beatriz (@biacunhas) November 7, 2019

Eh hoje q Rogério Ceni vai ser chamado de machista ... — Cyro Rodrigues (@cyrorodrigues1) July 21, 2019

rogerio ceni fez o que sabe fazer melhor ? perder para o corinthians como técnico ? chorar por arbitragem ? ser machista — pq o sucesso de boselli te incomoda tanto? (@nkhsccp) November 7, 2019

Rogério Ceni... um cara TÃO grande com uma mente tão pequena. O mundo não tá chato, chato é a mulher passar por essas coisas diariamente. Mais um dia... https://t.co/r5s6ZzrABN — Letícia Marques (@soyyleticia) November 7, 2019