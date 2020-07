Irmã do cantor Luan Santana assume namoro com jogador do Palmeiras

A irmã do cantor Luan Santana, Bruna Santana, assumiu nesta segunda-feira o namoro com o meia Raphael Veiga, do Palmeiras. O casal publicou fotos juntos nas redes sociais. O jogador de 25 anos está no time alviverde desde 2017 e recentemente recebeu sondagens para deixar o clube e se transferir para fora do Brasil.

Antes de assumir o namoro com o jogador do Palmeiras, Bruna havia tido um relacionamento com o cantor sertanejo Breno César, que faz dupla com o irmão gêmeo Caio. O namoro terminou em julho do ano passado. Desde então, a irmã de Luan Santana não havia assumido nenhum outro relacionamento.

Neste temporada, Veiga atuou em cinco partidas pelo Campeonato Paulista e marcou um gol, diante do Mirassol. O jogador nascido em São Paulo e com passagens por Coritiba e Athletico-PR teve no início do ano o contrato renovado com o Palmeiras. O vínculo agora vai até dezembro de 2023.