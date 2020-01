Irmão de Lucas Paquetá é filmado com fuzil durante festa em comunidade no Rio

Matheus, irmão do meia do Milan Lucas Paquetá, foi filmado em uma festa na comunidade de Catumbi, no Rio de Janeiro, segurando um fuzil e com uma pistola na cintura. As imagens, que foram mostradas nesta quarta-feira pela TV Record mostra Matheus, que também é jogador, sem camisa e se divertindo durante a festa. Logo depois, Matheus recorreu às redes sociais para desabafar.

Além disso, é possível ver um homem vestindo a camisa do Milan com o nome e o número de Paquetá. O caso já é alvo de investigação pela Delegacia de Combate às Drogas do Rio de Janeiro. Matheus, de 24 anos, pode até responder pelos crimes de porte ilegal de arma de uso restrito e de associação ao tráfico de drogas. O irmão de Lucas Paquetá tem passagens pelo Tombense (MG), pelo Avaí e pelo Monza, time da Série C do Campeonato Italiano de propriedade do ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi.

O vídeo de Matheus repercutiu nas redes sociais e o atleta recebeu muitas críticas de torcedores do Flamengo e fãs de Paquetá, principalmente por não ter ajudado o seu irmão, que vive momento difícil no Milan, onde não tem sido escalado. Após a polêmica, o jogador se manifestou no Instagram. "Deus não prometeu dias fáceis, mas prometeu que estaria conosco até o fim. Não desanime, apenas confie e entregue o seu caminho ao Senhor, o mais Ele fará", escreveu.