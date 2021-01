Irmão e agente de Sergio Ramos reclama de ele ainda não ter renovado com o Real

Sergio Ramos já pode assinar com qualquer equipe do mundo, visto que seu contrato com o Real Madrid tem apenas mais seis meses. E o incômodo do lado do atleta já ficou claro: o irmão e agente do zagueiro, René Ramos, compartilhou uma mensagem reclamando da situação.

René Ramos replicou uma mensagem de um jornalista torcedor do Real Madrid no Twitter. "Alguém deverá explicar como e porque chegamos a esse ponto, permitindo que seu capitão, uma das lendas do Madrid, apareça em escalações de jogadores que podem livremente fechar com outros clubes", dizia o jornalista Alfredo Duro.

Alguien deberá explicar cómo y por qué hemos llegado a este punto, permitiendo que tu capitán, una de las leyendas del Madrid, aparezca en absurdas alineaciones de jugadores que hoy pueden firmar libremente por cualquier club!!!!! pic.twitter.com/zoNh0m5153 — Alfredo Duro (@alfredoduro1) January 1, 2021

Enquanto isso, prossegue a negociação de Sergio Ramos com o Real Madrid, ainda sem um acordo. Por um lado, o pai do atleta garantiu que o zagueiro de 34 anos seguirá no clube espanhol; por outro, a imprensa europeia deu conta de que Paris Saint-Germain estaria interessado em contratá-lo.

Ramos é considerado uma das lendas do Real Madrid, tendo sido campeão da Liga dos Campeões quatro vezes, três delas como capitão, além de cinco campeonatos espanhóis e duas Copas do Rei.