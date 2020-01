Irmãos vendem água para pagar futebol e ganham bolsa no Fortaleza

Os irmãos Gustavo e Otávio trabalham vendendo água para pagar a mensalidade da escolinha de futebol do Fortaleza. Eles desejam ser jogadores profissionais e quase tiveram o sonho interrompido após um roubo. Mas não desistiram e até conseguiram bolsas para treinar no time cearense.

"Estava vendendo as garrafinhas com meu irmão, o Otávio, quando acabaram as garrafinhas, roubaram nossas bicicletas. Ficamos triste e choramos. Estou orando para que Deus realize nosso sonho. Conhecer o Alcides Santos já é uma realização. Nunca tinha conhecido, é minha primeira visita", disse Gustavo em entrevista à TV Leão.

Após o acontecimento, Otávio e Gustavo não desistiram e ganharam auxílio do Fortaleza, que levou os garotos para visitar a sede do clube e com o apoio do projeto Leão 100 e Leõezinhos ofereceu duas bolsas.

Gustavo e Otávio trabalhavam vendendo água para conseguir pagar a mensalidade da escolinha do Fortaleza. O clube, com o apoio do projeto Leão 100 e Leõezinhos, preparou uma grande surpresa para eles. Confira essa história completa: https://t.co/vMaKkEcoxo pic.twitter.com/fWFjRnC072 — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) January 21, 2020

Os irmãos estão integrados nas equipes Sub-8 e Sub-13. Eles foram parabenizados pelo empenho em jogar bola e receberam conselhos dos treinadores para continuar com a dedicação, comprometimento e foco no estudo.

"Quero agradecer ao Fortaleza e à escolinha Leõezinhos. Vamos fazer de tudo para conquistar nossos objetivos", disse Gustavo.