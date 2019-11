Iron Maiden lança uniforme de futebol em parceria com o West Ham

A banda Iron Maiden publicou nesta sexta-feira em seu perfil no Instagram o lançamento de um uniforme de futebol em parceira com o West Ham. O baixista Steve Harris é torcedor fanático do clube e agora tem um kit do seu time do coração para oferecer aos fãs do grupo. A coleção com camiseta, shorts e meião, recebeu o nome de Die With Your Boots On, música lançada em 1983, do disco Piece Of Mind.

O design dos itens do kit é similar ao que o West Ham utiliza como primeiro uniforme. O nome da banda aparece estampado na faixa horizontal no centro da camiseta.

Sobre a novidade, Steve publicou no perfil de sua banda na internet: "Achei brilhante. Eu realmente amo essa versão e a cor do brasão. É moderno, mas com um design retrô, e eu gosto disso."