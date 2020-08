Irreverente, Deyverson surpreende e tatua longa lista de melhores amigos

Atacante do Getafe emprestado pelo Palmeiras, Deyverson surpreendeu seus seguidores neste sábado. Sem atuar pelo fim do Campeonato Espanhol, o jogador acrescentou mais um feito à sua lista de "atitudes irreverentes". E que lista!

O atacante de 29 anos publicou uma foto da sua mais recente tatuagem: o nome da nada menos 14 amigos! Sim, Deyverson homenageou seus companheiros com uma relação que começa na altura do joelho e vai até o tornozelo. Na legenda, o atleta se limitou a dizer "amizade é tudo!". Confira a postagem:

Os comentários, em sua maioria, elogiaram a coragem do jogador em preencher um espaço tão grande de seu corpo com o nome de 14 amigos. Dentre outros feitos "inusitados" de Deyverson, é possível citar as simulações de falta quando estava no Palmeiras, a cuspida em Richard, do Corinthians, e até ter cantado pagode em sua apresentação no time alviverde.