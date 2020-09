Irritado, jogador abandona coletiva depois de jornalista atender celular

O defensor venezuelano Rubert Quijada, do Alianza Lima, do Peru, ficou revoltado e abandonou repentinamente a entrevista coletiva por causa de um celular. Depois do time perder por 3 a 2 fora de casa pela Copa Libertadores para o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, o jogador se irritou que um jornalista presente na sala atendeu uma chamada no aparelho e atrapalhou o andamento das perguntas.

As imagens das redes sociais mostram que Quijada se levantou e deixou o local logo após o celular do repórter tocar. O zagueiro ficou irritado, se despediu e foi embora. É possível ouvir que há uma conversa na sequência em que o suposto dono do aparelho justifica que precisou atender porque estava recebendo uma chamada do seu chefe.

Logo depois do zagueiro sair, o treinador do time, o chileno Mario Salas, compareceu para a entrevista e iniciou a conversa reclamando do episódio do celular. "O jogador vem aqui com a melhor disposição, depois de perder uma partida que perdeu de forma injusta e você se preocupa em atender o telefone?", questionou o técnico ao jornalista, que pediu desculpas pelo incidente.