Isolado, atacante do Porto faz musculação e usa mulher como 'carga'

O atacante Zé Luís, do Porto, mostrou nesta segunda-feira ter uma tática diferente para treinar e se manter ativo durante o período de interrupção dos campeonatos por causa do novo coronavírus. O jogador nascido em Cabo Verde tem feito musculação para as pernas dentro da sala de casa com a ajuda da mulher, a russa Alesenka Lesenka.

Em vídeo nas redes sociais, o atleta mostrou que para compensar o isolamento forçado pela pandemia e a diminuição da carga de exercícios, encontrou uma solução caseira. Deitado no chão e com as pernas para cima, Zé Luis usou a força das pernas para erguer e abaixar a mulher, que se sentou sobre os pés do jogador. Até mesmo o cachorro do casal aparece em uma das imagens para acompanhar o exercício.

O futebol português está com o calendário interrompido pela pandemia. A dez rodadas para o fim, o Porto, de Zé Luís, é o líder com 60 pontos, antes 59 do grande rival, Benfica.